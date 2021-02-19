الخارجية الفلسطينية: صمت المجتمع الدولي يشجع الاحتلال على جرائمه

القدس المحتلة-سانا

أكدت الخارجية الفلسطينية أن صمت المجتمع الدولي والمنظمات الدولية عن الجرائم والانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين يشجع الاحتلال على التمادي في ممارساته التعسفية والعنصرية.

ونقلت وكالة “معا” عن الخارجية قولها في بيان لها اليوم إن “قطع التيار الكهربائي عن الفلسطينيين في منطقة أبو العجاج بقرية الجفتلك شمال مدينة أريحا وإغراق مئات الدونمات الزراعية بمياه الأمطار عقب فتح العبارات شرق مدينة غزة وغرق خيام المواطنين في حمصة بالأغوار بعد هدم مساكنهم وتشريدهم في العراء يهدف إلى سرقة الأرض الفلسطينية وتهجير سكانها وإحلال المستوطنين مكانهم”.

وبينت الخارجية أن ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من ممارسات عنصرية وسط صمت دولي مطبق يعتبر انتهاكاً للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان داعية المجتمع الدولي إلى تطبيق الشعارات التي يتغنى بها حول حقوق الإنسان والكف عن ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين في التعامل مع القضايا الدولية.