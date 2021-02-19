SCS-NET
الشريط الأخباري

مانشستر سيتي يخفض عرضه لضم ميسي

2021-02-19

لندن-سانا

قرر نادي مانشستر سيتي الانكليزي خفض عرضه للتعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقا لصحيفة “ذا صن” البريطانية فإن مانشستر سيتي خفض العرض المقدم لميسي بقيمة 170 مليون جنيه إسترليني مشيرة إلى أن النادي اللندي سبق أن قدم لميسي عرضا بقيمة 600 مليون إسترليني عندما حاولوا التوقيع معه منذ ستة أشهر.

وأوضحت الصحيفة أن العرض الجديد لمانشستر سيتي في الموسم المقبل سيكون بقيمة 430 مليون إسترليني فقط لمدة 5 سنوات.

ويتضمن العرض الجديد عقدا لمدة عامين مع ميسي مع خيار التمديد لمدة 12 شهرا ثم انتقاله إلى أورلاندو سيتي في الدوري الأمريكي لمدة عامين.

وينتهي عقد ميسي مع برشلونة الصيف المقبل ويستطيع اللاعب التوقيع مجانا مع أي ناد.

انظر ايضاً

ميسي يعادل رقم راؤول بتسجيل الأهداف في دوري أبطال أوروبا

مدريد-سانا نجح الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة في معادلة رقم لاعب ريال مدريد السابق …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2021, All Rights Reserved