مانشستر سيتي يخفض عرضه لضم ميسي

لندن-سانا

قرر نادي مانشستر سيتي الانكليزي خفض عرضه للتعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقا لصحيفة “ذا صن” البريطانية فإن مانشستر سيتي خفض العرض المقدم لميسي بقيمة 170 مليون جنيه إسترليني مشيرة إلى أن النادي اللندي سبق أن قدم لميسي عرضا بقيمة 600 مليون إسترليني عندما حاولوا التوقيع معه منذ ستة أشهر.

وأوضحت الصحيفة أن العرض الجديد لمانشستر سيتي في الموسم المقبل سيكون بقيمة 430 مليون إسترليني فقط لمدة 5 سنوات.

ويتضمن العرض الجديد عقدا لمدة عامين مع ميسي مع خيار التمديد لمدة 12 شهرا ثم انتقاله إلى أورلاندو سيتي في الدوري الأمريكي لمدة عامين.

وينتهي عقد ميسي مع برشلونة الصيف المقبل ويستطيع اللاعب التوقيع مجانا مع أي ناد.