أمطار في عدد من المحافظات أغزرها 33 مم في نبع الصخر بالقنيطرة

دمشق-سانا

شهد عدد من المحافظات السورية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية هطلات مطرية متفاوتة الغزارة سجل أعلاها 33 مم في نبع الصخر بالقنيطرة.

وذكرت نشرة مشروع الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أن نسب الهطل بلغت في محافظتي دمشق وريفها.. “في جديدة الشيباني 16 مم وميسلون 6 مم والتل 5 مم وقاسيون 3 مم وسرغايا ومساكن برزة ودوار المطار 2 مم”.

وفي محافظة السويداء سجلت الهطولات في..”صلخد 11 مم وعين العرب 7 مم والسويداء 6 مم وشهبا 5 مم” وفي محافظة درعا..”المسيفرة وبصرى 14 مم والشيخ مسكين 6 مم ونوى وتل شهاب 5 مم وازرع 4 مم ودرعا والصنمين 3 مم”.

وفي محافظة القنيطرة وصلت إلى..”33 مم في نبع الصخر و9 مم في حضر”.

كما بلغت كمية الأمطار الهاطلة في محافظة حمص..”العريضة 26 مم والناصرة 14 مم وقلعة الحصن 12 مم ومرمريتا 10 مم وتلكلخ 3 مم وتلدرا 1 مم” بينما سجلت في محافظة طرطوس..”في القدموس 9 مم والصفصافة 8 مم ومشتى الحلو 4 مم وصافيتا وطرطوس 3 مم والدريكيش 1 مم”.

وفي محافظة اللاذقية..”المزيرعة والقطيلبية ومطار الباسل 2 مم”.

وفي محافظة الحسكة وصلت الهطولات إلى..”5 مم في تل تمر و3 مم في القحطانية والهول و2 مم في أبو قصايب وتل حميس والحسكة وتل بيدر و1 مم في تل براك والقامشلي واليعربية وهيمو وعامودا”.