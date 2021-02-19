قطاع السياحة العالمي تحت رحمة كورونا والخسائر 1300 مليار دولاًر حتى الآن

دمشق-سانا

ضرب فيروس كورونا المستجد كل القطاعات الاقتصادية والتجارية العالمية ولكن أكثرها تأثرا كان قطاع السياحة العالمي الذي تكبد خسائر باهظة جراء إغلاق الحدود والحجر الصحي والقيود التي فرضت على التنقل فيما بقي كورنا السائح الوحيد الذي يجوب العالم وينتقل بين المدن والدول والقارات.

فعام 2020 كان “الأسوأ في تاريخ السياحة” كما أعلنت منظمة السياحة العالمية مؤخرا حيث خسر قطاع السياحة العالمي 1300 مليار دولار أمريكي جراء القيود والاجراءات الاحترازية التي اتخذتها حكومات الدول لوقف انتقال الجائحة بحسب وكالة فرانس برس.

والخسائر التي قدرتها وكالة الأمم المتحدة المكلفة بالسياحة بأنها كانت أكبر بـ 11 مرة من تلك المسجلة خلال الأزمة الاقتصادية العالمية في عام 2009 أكدها التقرير السنوي الأخير الذى أصدرته منظمة السياحة العالمية وجاء فيه أن تأثير فيروس كورونا كان بالغا على معدل التدفقات السياحية وقفز بخسائر النشاط العالمي إلى مستويات تجاوزت الخسائر التي تكبدها في أعتى الأزمات خلال العقود الماضية بدءا من الآثار الاقتصادية للحروب العالمية ونهاية بأزمة عام 2009.

ورصد تقرير منظمة السياحة العالمية الذي نشرته على موقعها الرسمي انخفاضا في أعداد السائحين على مستوى العالم بنسبة 74 بالمئة عن العام السابق حيث استقبلت الوجهات في جميع أنحاء العالم عددا أقل من الوافدين الدوليين وخسرت مليار شخص في عام 2020 مقارنة بالعام السابق بسبب الانخفاض غير المسبوق في الطلب والقيود المفروضة على السفر على نطاق واسع وذلك إضافة إلى تعرض ما بين 100 و 120 مليون وظيفة سياحية مباشرة للخطر.

فعلى صعيد قطاع النقل الجوي أشارت تقديرات اتحاد النقل الجوي /اياتا/ إلى أن حركة الطيران العالمية لن تعود الى مستوياتها ما قبل جائحة كورونا إلا في حدود عام 2024 حيث قال مدير القسم المالي في الاتحاد “إن الضبابية التي تخيم على قرارات الدول في فتح حدودها هي العامل الأساسي في هذه التقديرات” بحسب فرانس برس.

وفيما ذكر تقرير لقناة بي بي سي البريطانية أن شركات الطيران العالمية تحتاج الى ما بين 70 و 80 مليارا من الدعم الحكومي لتجاوز الأزمة الناجمة عن الوباء أكد تقرير لمجلس المطارات الدولي لمنظمة أوروبا أن المطارات الأوروبية فقدت حوالي 72ر1مليار مسافر في العام الماضي حيث قال اوليفر يانكوفتش رئيس مجلس المطارات “لا يمكن لأي قطاع أن يستوعب صدمة كهذه لمفرده وأن المبالغ المخصصة لدعم القطاعات في المنطقة لم تتجاوز 2ر2 مليار دولار أي أقل 8 بالمئة من فاقد الإيرادات”.

ورصدت وكالة رويترز تراجعا في حركة المسافرين عبر مطارات الاتحاد الاوروبي بلغ 84 بالمئة تزامن مع تعرض نصف القوى العاملة في قطاع الضيافة حول العالم لفقدان دخلهم بسبب تفشي الوباء وذلك وفقا لاستطلاع أجرته مؤسسة كاتيرير غلوبال المتخصصة.

وأظهر أحدث استطلاع أجرته لجنة خبراء منظمة السياحة العالمية من توقعات مختلطة لعام 2021 بأن ما يقرب من نصف المشاركين تصوروا آفاقا أفضل لعام 2021 مقارنة بالعام الماضي فيما أشارت سيناريوهات المنظمة إلى أن الأمر قد يستغرق عامين ونصف العام إلى أربع سنوات حتى تعود السياحة الدولية إلى مستويات عام 2019.

فهمي الشعراوي