إصابات كورونا حول العالم تتجاوز الـ 110 ملايين

عواصم-سانا

تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد حول العالم 110 ملايين إصابة حسب إحصائية جديدة نشرها موقع وورلد ميتر الأمريكي.

وحسب الموقع الذي يديره مشغلون ومطورون فإن عدد الإصابات بسبب الفيروس بلغ حتى الآن 110 ملايين و768 ألفاً و978 إصابة فيما بلغ عدد الوفيات مليونين و449 ألفاً و347 حالة.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر قائمة الدول الأكثر تضرراً بسبب الفيروس بتسجيلها 28 مليوناً و506 آلاف و607 إصابات فيما بلغ عدد الوفيات لديها 504 آلاف و727 حالة وفاة.

بدورها حذرت منظمة الصحة العالمية من التراخي في مواجهة الجائحة.