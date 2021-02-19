الرئيس الجزائري يعلن حل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مسبقة وتعديلاً حكومياً خلال 48 ساعة

الجزائر-سانا

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن حل البرلمان الجزائري وتنظيم انتخابات تشريعية مسبقة.

وقال الرئيس تبون في خطاب نقلته وكالة الأنباء الجزائرية مساء اليوم “لقد قررت حل المجلس الشعبي الوطني الحالي وتنظيم انتخابات تشريعية مسبقة”.

وأضاف الرئيس تبون أنه تابع الانتقادات التي يبديها المواطن الجزائري بخصوص أداء بعض القطاعات الحكومية وقرر إجراء تعديل حكومي سيعلن عنه خلال الـ 48 ساعة المقبلة ويشمل القطاعات التي يشعر المواطن ونشعر بنقص في تأديتها مهامها في حل المشاكل.

وجدد الرئيس الجزائري التزامه بإعطاء مكانة فعالة للمجتمع المدني حتى يقوم بالأدوار المنوطة به.

وكان الرئيس الجزائري وقع في الأول من شهر كانون الثاني الماضي على المرسوم الرئاسي المتضمن التعديل الدستوري المصدق عليه بموجب الإستفتاء الشعبي الذي دعا إليه وجرى في الأول من تشرين الثاني الماضي.