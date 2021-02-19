الأمم المتحدة:اليمن يحتاج4مليارات دولار لتمويل العمليات الإنسانية

نيويورك-سانا

أعلنت الأمم المتحدة اليوم أن هناك حاجة لتوفير 4 مليارات دولار في عام 2021 لتجنب حدوث مجاعة في اليمن.

ونقلت رويترز عن مارك لوكوك منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ بالمنظمة الدولية قوله إنه ينبغي جمع نحو أربعة مليارات دولار في عام 2021 لتمويل العمليات الإنسانية مضيفاً إن “اليمن يتجه سريعاً نحو أسوأ مجاعة يشهدها العالم خلال عقود”.

ويواصل النظام السعودي عدوانه على اليمن منذ آذار 2015 مستخدماً مختلف أنواع الأسلحة ما أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات آلاف المدنيين ودمار هائل في البنى التحتية.