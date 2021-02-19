ناسا تعلن هبوط مسبار بيرسفيرانس على سطح المريخ بنجاح

واشنطن-سانا

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا هبوط مسبار “بيرسفيرانس” على سطح المريخ بنجاح في رحلة استمرت منذ شهر تموز الماضي.

وذكرت ناسا في بيان عبر موقعها الرسمي أن المسبار هبط في فوهة جيزيرو شمال الخط الاستوائي للمريخ ويعمل الخبراء على التأكد من سلامة معدات المسبار وأنظمته في عملية من المتوقع أن تستغرق عدة أشهر.

وأوضحت ناسا أن المسبار سيأخذ عينات التربة ليتم لاحقا إطلاق جهاز خاص لنقلها إلى مدار المريخ ومن ثم تستلمها منه مركبة أخرى عام 2026 وبعدها تنقل العينات إلى الأرض في الثلاثينات من القرن الحالي.

يذكر أن صاروخ اتلاس حمل المسبار “بيرسفيرانس” إلى الفضاء في شهر تموز الماضي من المطار الفضائي في رأس كانافرال بولاية فلوريدا الأمريكية وقطع أكثر من 450 مليون كيلومتر أثناء رحلته.