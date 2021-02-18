وزارة الصحة: وفاة ٣ حالات من الإصابات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى ٩٩٠

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
لافروف وبيدرسون: لا بديل عن الحل السياسي للأزمة في سورية
2021-02-18
نائب وزير الدفاع الروسي يبحث مع بيدرسون الأوضاع في سورية
2021-02-18
الدكتور وائل عواد يحصل على جائزة استديو مروى العالمية للتميز في الصحافة
2021-02-18
الدفاع الروسية: إرهابيو (جبهة النصرة) نفذوا 32 اعتداء بمنطقة خفض التصعيد في إدلب
2021-02-18
محلل تشيكي: الغاية من تغيير مسميات التنظيمات الإرهابية في سورية إعادة تسويقها
2021-02-18
السفير ديوب: ضرورة تعزيز التعاون العلمي بين الجامعات السورية والإيرانية
2021-02-17
مسؤول أمني فرنسي يقر بوجود أعداد من الفرنسيين بصفوف تنظيم (داعش) الإرهابي في سورية والعراق
2021-02-17
محليات
عشرات الضبوط التموينية في محافظات ريف دمشق وحماة وطرطوس
2021-02-18
التربية تطلب من المؤسسات التعليمية الخاصة التقيد بالأقساط وإعلانها بشكل بارز في لوحة الإعلانات
2021-02-18
الجعفري يبحث مع عبد الهادي تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمنطقة
2021-02-18
الموافقة على صيانة فواصل التمدد على المتحلق الجنوبي
2021-02-18
جراء الأحوال الجوية السائدة… تعرض خطوط الشبكة الكهربائية للأعطال في عدد من مناطق حمص
2021-02-18
الطقس غداً… أجواء غائمة جزئياً إلى غائمة ماطرة وثلوج فوق 1100 متر
2021-02-18
مع تساقط الثلوج للمرة الثانية.. بلدة صلنفة في ريف اللاذقية ترتدي ثوبها الأبيض
2021-02-18
رياضة
غوارديولا.. المدرب العاشر الأكثر تحقيقاً للانتصارات في تاريخ الدوري الإنكليزي
2021-02-18
الاتحاد الإيطالي يغرم بوفون مالياً
2021-02-18
فوز النواعير على عمال حماة في إياب دوري الدرجة الأولى بكرة القدم
2021-02-18
بلجيكا تحافظ على صدارة تصنيف الفيفا… وتونس الأولى عربياً
2021-02-18
إشبيلية يسعى للتعاقد مع لاعب ليفربول الياباني مينامينو
2021-02-18
الصربي ديوكوفيتش يتأهل لنهائي بطولة أستراليا المفتوحة
2021-02-18
ريال مدريد يعلن غياب ستة من لاعبيه في مواجهة بلد الوليد
2021-02-18
اقتصاد
مع تسجيل صفقتين كبيرتين.. تداولات سوق دمشق للأوراق المالية ترتفع إلى 1.140 مليار ليرة
2021-02-18
انخفاض كبير لمخزون الخام الأمريكي
2021-02-18
إيرباص تتكبد خسائر بأكثر من مليار يورو في عام 2020
2021-02-18
إعفاء مديرة صالة الشهداء ورئيس دائرة منافذ البيع في فرع السورية للتجارة بحمص- فيديو
2021-02-18
إغلاق الاكتتاب على بيع المقاسم في مدينة معارض السيارات بالدوير
2021-02-18
المالية تطلب من مكلفي الأرباح التصريح عن مشترياتهم المستوردة بالبيانات الضريبية عن عام 2020 وما بعد
2021-02-18
الذهب يرتفع عن أدنى مستوى في شهرين ونصف
2021-02-18
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وزارة الصحة: تسجيل ٤٤ إصابة جديدة بفيروس كورونا مايرفع العدد الإجمالي إلى ١٥٠٤٥
وزارة الصحة: وفاة ٣ حالات من الإصابات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى ٩٩٠
2021-02-18
2021-02-18
habib
سابق
وزارة الصحة: شفاء ٧٩ حالة من الإصابات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى ٨٩٨٢
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وزارة الصحة: شفاء ٧٩ حالة من الإصابات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى ٨٩٨٢
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