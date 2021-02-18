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غوارديولا.. المدرب العاشر الأكثر تحقيقاً للانتصارات في تاريخ الدوري الإنكليزي

2021-02-18

لندن-سانا

أصبح الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنكليزي عاشر أكثر المدربين تحقيقاً للانتصارات في تاريخ الدوري الإنكليزي.

وذكرت شبكة أوبتا للإحصائيات الرياضية أن غوارديولا حقق هذا الإنجاز بالمشاركة مع مارتن أونيل وذلك بـ 130 فوزاً بعد انتصار فريقه أمس على إيفرتون بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وأشارت الشبكة إلى أن غوارديولا حقق الانتصار الـ 130 في الدوري الإنكليزي من أصل 176 مباراة خاضها تدريبياً في المسابقة مع مانشستر سيتي متقدماً بفارق فوز واحد على يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الذي حقق 129 فوزاً في 206 مباريات.

يشار إلى أن الإسكتلندي السير أليكس فيرجسون المدير الفني التاريخي السابق لفريق مانشستر يونايتد يحتل قائمة أكثر المدربين تحقيقاً للانتصارات في الدوري الانكليزي برصيد 528 فوزاً.

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