بلجيكا تحافظ على صدارة تصنيف الفيفا… وتونس الأولى عربياً

زوريخ-سانا

حافظ المنتخب البلجيكي لكرة القدم على صدارة التصنيف العالمي لمنتخبات اللعبة في النسخة الجديدة من التصنيف والصادرة اليوم عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والتي لم تشهد أي تغيير في المراكز العشرة الأولى عن النسخة الماضية.

ويتصدر المنتخب البلجيكي التصنيف برصيد 1780 نقطة مقابل 1755 نقطة للمنتخب الفرنسي حامل اللقب العالمي و1743 نقطة لنظيره البرازيلي.

ولم تشهد المراكز العشرة الأولى أي تغيير عن النسخة الماضية من التصنيف حيث كانت المراكز من الرابع إلى العاشر على الترتيب من نصيب منتخبات إنجلترا والبرتغال وإسبانيا والأرجنتين وأوروغواي والمكسيك وإيطاليا.

وظل المنتخب المكسيكي متصدرا لمنتخبات اتحاد كونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي) فيما يتصدر المنتخب السنغالي المنتخبات الإفريقية ويأتي في المركز الـ 20 عالمياً.

آسيويا.. تصدر المنتخب الياباني تصنيف منتخبات القارة الآسيوية ويأتي في المركز الـ 27 عالمياً فيما يحتل المنتخب النيوزيلندي المركز الـ 118 عالمياً علماً أنه يتصدر منتخبات اتحاد أوقيانوسية في هذا التصنيف.

وحافظ المنتخب التونسي على موقعه في صدارة المنتخبات العربية بالنسخة الجديدة من التصنيف حيث ظل في المركز السادس والعشرين وجاء في المرتبة الثانية بين المنتخبات الإفريقية بعد المنتخب السنغالي.

وعلى المستوى العربي.. حلت منتخبات الجزائر والمغرب ومصر في المراتب التالية خلف تونس واحتلت المراكز الـ 31 و33 و49 على الترتيب عالمياً.