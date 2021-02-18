فوز النواعير على عمال حماة في إياب دوري الدرجة الأولى بكرة القدم

حماة-سانا

حقق النواعير فوزا صعبا ومهما على عمال حماة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما على أرض الملعب الصناعي بحماة ضمن الجولة الرابعة من اياب المجموعة الرابعة لدوري الدرجة الاولى بكرة القدم.

سجل أهداف النواعير كل من أحمد عكعك وعبد الرحمن دالي ومصطفى سفراني فيما سجل هدفي عمال حماة عبد الله تتان.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت لمصلحة عمال حماة بهدفين مقابل هدف واحد.

وهذا هو الفوز الرابع على التوالي للنواعير في مرحلة الإياب ما ابقاه في صدارة المجموعة الرابعة برصيد 22 نقطة وضمن تأهله إلى الدور الثاني المؤهل للدوري الممتاز للموسم المقبل.