الجعفري يبحث مع عبد الهادي تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمنطقة

دمشق-سانا

بحث نائب وزير الخارجية والمغتربين الدكتور بشار الجعفري مع مدير الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية السفير أنور عبد الهادي تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمنطقة.

وأشار الدكتور الجعفري خلال اللقاء إلى أهمية تمتين الوحدة الوطنية الفلسطينية عبر إنهاء حالة الانقسام بما يخدم الشعب الفلسطيني موضحاً أن استهداف سورية يعود لموقفها الثابت والقوي من القضية الفلسطينية.

من جهته أكد السفير عبد الهادي الموقف الفلسطيني الثابت حول الانسحاب الإسرائيلي إلى خط الرابع من حزيران لعام 1967 وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف مع ضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين.

كما أكد الجانبان ضرورة استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين على المستويات كافة بما يخدم الشعبين الشقيقين.