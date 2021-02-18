مذكرة تفاهم بين جامعة دمشق وهيئة التخطيط الإقليمي

دمشق-سانا

وقعت جامعة دمشق وهيئة التخطيط الإقليمي اليوم مذكرة تفاهم بهدف دعم وتطوير التعاون في مجالات التخطيط الوطني والإقليمي والبحث العلمي والتأهيل والتدريب ونشر المعرفة وخدمة المجتمع في مجالات التنمية والتخطيط بأنواعه ومستوياته.

وتنص المذكرة على تنظيم الندوات وورشات العمل المشتركة وبرامج زيارات للأساتذة والباحثين والطلاب للاطلاع على المشاريع والدراسات التي يقوم بها الفريقان.

ووفق الاتفاقية فإن الجامعة تتيح المجال أمام العاملين في هيئة التخطيط الإقليمي للتقدم إلى شهادات الدراسات العليا التأهيلية كما تسهم الجامعة في تقديم الخبرات والاستشارات والدراسات للمشاريع المقترحة التي تقوم بها الهيئة من خلال العمل المهني في الجامعة والخبرة الموجودة لديها.

وبموجب الاتفاقية تتعاون الهيئة لتمكين الباحثين وطلاب الدراسات العليا في الجامعة من الحصول على الخبرة المطلوبة في مجال التخطيط المكاني ويتم ترشيح المشاريع المقترحة في الهيئة لتكون مشاريع لطلاب الجامعة ولا سيما المعهد العالي للتخطيط الإقليمي.

يشار إلى أن الهيئة تتبع لوزارة الإشغال العامة والإسكان ومن مهامها إعداد وتنفيذ التوجهات الوطنية للتخطيط الإقليمي ووضع الأطر والدراسات الإقليمية والهيكلية والإشراف على تطبيقها لتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة.

منار ديب