نائب وزير الدفاع الروسي يبحث مع بيدرسون الأوضاع في سورية

موسكو-سانا

بحث نائب وزير الدفاع الروسي الكسندر فومين في موسكو اليوم مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص الى سورية غير بيدرسون الأوضاع في سورية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان نشر على موقعها إنه “جرى تبادل لوجهات النظر حول الوضع في سورية في إطار عملية التسوية السياسية ونشاطات لجنة مناقشة الدستور”.

وأضاف البيان إنه “تمت الإشارة خلال المحادثات إلى أهمية المشاركة النشطة لهياكل الأمم المتحدة ذات الصلة في المساعدة في عملية إعادة الإعمار في سورية وخلق ظروف معيشية طبيعية في المناطق المحررة من الإرهابيين”.