الدكتور وائل عواد يحصل على جائزة استديو مروى العالمية للتميز في الصحافة

نيودلهي-سانا

حاز الصحفي السوري الدكتور وائل عواد مراسل وكالة سانا في الهند جائزة “استديو مروى” العالمية للتميز في الصحافة وذلك خلال حفل أقيم عبر شبكة الانترنت السبت الماضي.

والدكتور عواد من بين الصحفيين الذين كرموا بهذا الاحتفال السنوي التاسع مع عدد من الصحفيين العالميين والمخرجين والأكاديميين.

وترأس عواد نادي الصحفيين الأجانب في جنوب آسيا لمرتين وهو رئيس فخري لنادي الصحفيين الأجانب ومستشار لمؤسسة تيلتوما لشؤون الشرق الأوسط.

ويعد معهد مروى من بين أهم عشر مدارس سينما في العالم ودرب أكثر من 19000 إعلامي من 145 دولة ويرأسه الدكتور سانديب مروى وهو إعلامي بارز حقق سبعة سجلات عالمية باسمه ومؤسس مدينة نويدا للسينما والأكاديمية الآسيوية للسينما والتلفزيون.