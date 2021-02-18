روحاني يطالب واشنطن الالتزام بالقوانين والتعهدات الدولية

طهران-سانا

طالب الرئيس الإيراني حسن روحاني الولايات المتحدة بالالتزام بالقوانين والتعهدات الدولية وتعويض إيران إزاء الأخطاء الأمريكية المرتكبة بحقها.

وخلال مراسم افتتاح مشروعات اقتصادية اليوم أوضح روحاني ضرورة أن تمتثل الولايات المتحدة للقانون وتلتزم بتعهداتها تجاه القرار 2231 الصادر من مجلس الأمن مؤكدا أن احترام القوانين والتعهدات الدولية وتنفيذها يمثل جزءاً من الواجبات الإنسانية والسياسية لجميع الحكومات.

ولفت إلى أن “أمريكا أدركت أنها ارتكبت خطأ تجاه إيران لذلك نأمل أن تقوم بالتعويض عن هذا الخطأ في أقرب وقت ممكن”.