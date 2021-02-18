ورشات الكهرباء تعمل على إصلاح الأعطال التي تسببت بها العاصفة الثلجية في ريف دمشق (صور)

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
الدفاع الروسية: إرهابيو (جبهة النصرة) نفذوا 32 اعتداء بمنطقة خفض التصعيد في إدلب
2021-02-18
محلل تشيكي: الغاية من تغيير مسميات التنظيمات الإرهابية في سورية إعادة تسويقها
2021-02-18
السفير ديوب: ضرورة تعزيز التعاون العلمي بين الجامعات السورية والإيرانية
2021-02-17
مسؤول أمني فرنسي يقر بوجود أعداد من الفرنسيين بصفوف تنظيم (داعش) الإرهابي في سورية والعراق
2021-02-17
المقداد ولافروف يؤكدان على استمرار التنسيق والتشاور بين سورية وروسيا على كل المستويات
2021-02-17
الدول الضامنة تجدد التزامها القوي بسيادة ووحدة أراضي سورية ورفض الأجندات الانفصالية
2021-02-17
سوسان: قوات الاحتلال الأمريكي والتركي تعيق عودة الاستقرار بشكل كامل إلى سورية
2021-02-17
محليات
عودة حركة السير على طريق عام حماة بيت ياشوط اللاذقية بعد إزالة الثلوج المتراكمة
2021-02-18
العاصفة الثلجية تغلق الطرق في أرياف عدة محافظات .. تعرف عليها
2021-02-18
ثلوج في جميع مناطق السويداء وأعلى سماكة تتجاوز نصف المتر
2021-02-18
فرصة لهطلات مطرية وثلوج متوقعة على المرتفعات العالية
2021-02-18
أمطار متفاوتة الغزارة أعلاها 120 مم في حضر بالقنيطرة
2021-02-18
فتح وتأمين جميع الطرق التي أغلقتها الثلوج في ريف مصياف
2021-02-18
حالة الطرق العامة نتيجة الأحوال الجوية السائدة حتى الساعة الحادية عشرة ليلاً
2021-02-17
رياضة
الجماهير تعود في أستراليا المفتوحة بعد انتهاء العزل العام
2021-02-18
مانشستر سيتي يعزز صدارته بثلاثية أمام إيفرتون
2021-02-17
هالاند يقود دورتموند للانتصار على أشبيلية 3-2
2021-02-17
بورتو يصعق يوفنتوس في ذهاب دوري أبطال أوروبا
2021-02-17
يويفا يعلن رسمياً إلغاء دوري أبطال أوروبا للشباب بسبب كورونا
2021-02-17
أتليتيكو يتعادل مع ليفانتي ويجدد أمل منافسيه على اللقب
2021-02-17
بعد فوز ليفربول على لايبزيغ… محمد صلاح يتفوق على كريستيانو رونالدو
2021-02-17
اقتصاد
المالية تطلب من مكلفي الأرباح التصريح عن مشترياتهم المستوردة بالبيانات الضريبية عن عام 2020 وما بعد
2021-02-18
الذهب يرتفع عن أدنى مستوى في شهرين ونصف
2021-02-18
ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف من تضرر إنتاج الخام الأمريكي
2021-02-18
انخفاض الذهب إلى أدنى مستوياته في أكثر من شهرين
2021-02-17
النفط يرتفع 1 بالمئة مع تراجع الإنتاج الأمريكي
2021-02-17
قيمة تداولات سوق دمشق للأوراق المالية ترتفع إلى 852ر222 مليون ليرة
2021-02-17
تجارب واعدة لزراعة الفطر المحاري في درعا والتسويق هاجس المنتجين
2021-02-17
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الشريط الأخباري
الدفاع الروسية: إرهابيو (جبهة النصرة) نفذوا 32 اعتداء بمنطقة خفض التصعيد في إدلب
مرتزقة الاحتلال التركي يختطفون ثلاثة مدنيين في رأس العين ومحيطها بالحسكة
مقتل وإصابة عدد من مسلحي ميليشيا (قسد) بهجمات في ريفي الحسكة ودير الزور
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الرئيس الأسد لأعضاء المجلس الأعلى للإدارة المحلية: اللامركزية قبل أن تبدأ بالقانون يجب أن تبدأ بالممارسة والمشاركة الفعلية
ورشات الكهرباء تعمل على إصلاح الأعطال التي تسببت بها العاصفة الثلجية في ريف دمشق (صور)
2021-02-18
تصوير: وسيم خيربك
2021-02-18
Rem
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