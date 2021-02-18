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ورشات الكهرباء تعمل على إصلاح الأعطال التي تسببت بها العاصفة الثلجية في ريف دمشق (صور)

2021-02-18

تصوير: وسيم خيربك

 

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