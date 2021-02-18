SCS-NET

فتح الطرقات في قريتي خرايب سالم وبسطوير بريف جبلة

انظر ايضاً

فتح طرق محور المجتهد كفرسوسة باتجاه اتوستراد المزة أمام المركبات ذهابا وإيابا

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2021, All Rights Reserved