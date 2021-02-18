أعطال على خطوط التوتر الكهربائي في السويداء نتيجة الظروف الجوية

السويداء-سانا

تسببت الظروف الجوية التي تشهدها محافظة السويداء بحدوث أعطال على مخارج 13 خط توتر كهربائي متوسط إضافة الى العديد من الأعطال على خطوط التوتر المنخفض بمختلف مناطق المحافظة.

وذكر مدير عام شركة كهرباء السويداء المهندس نضال نوفل في تصريح لمراسل سانا أنه تم إصلاح أعطال 6 مخارج توتر متوسط هي الكفر والمقوس والموكيت وامتان والطيرة والمستودعات بصلخد مع مواصلة العمل بإصلاح باقي المخارج تباعا وتشمل الكارس وعمرة وخربا ولاهثة وصناعية شهبا ورساس والجامعة.

ولفت المهندس نوفل إلى أن الورشات في أقسام الشركة تتابع إصلاح أعطال خطوط التوتر المنخفض تباعا وهي في حالة جاهزية على مدار الساعة للتعامل مع أي أعطال جديدة أخرى قد تطرأ.

عمر الطويل