مستوطنون إسرائيليون يقتحمون الأقصى بحماية قوات الاحتلال

القدس المحتلة-سانا

جدد مستوطنون إسرائيليون اليوم اقتحام المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت وكالة وفا أن 17 مستوطنا اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.

وينفذ المستوطنون الإسرائيليون يوميا اقتحامات استفزازية للمسجد الاقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال في محاولة لفرض أمر واقع بخصوص تهويد الحرم القدسي والسيطرة عليه.

وهدمت قوات الاحتلال منزلين فلسطينيين في مدينة قلنسوة بالأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الغربية للمدينة بعدد من الجرافات وهدمت منزلين فلسطينيين.

وتصعد قوات الاحتلال عمليات هدم منازل وممتلكات الفلسطينيين في ظل تجاهل المجتمع الدولي المطالبات الفلسطينية بالتدخل العاجل لوقف عمليات الهدم التي تؤدي إلى تهجير وتشريد الفلسطينيين.

كما وأغرقت قوات الاحتلال أراضي الفلسطينيين الزراعية بالمياه شمال قطاع غزة المحاصر.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال فتحت عبارات مياه الأمطار وأغرقت أكثر من 500 دونم من أراضي الفلسطينيين شرق حيي الزيتون والشجاعية شرق مدينة غزة حيث تكبدوا خسائر مادية فادحة.

وتتعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي فتح عبارات المياه كل فترة خلال فصل الشتاء لإغراق أراضي الفلسطينيين الزراعية وممتلكاتهم.