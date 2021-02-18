نحو نصف مليون وفاة جراء كورونا في الولايات المتحدة

واشنطن-سانا

ارتفع عدد الوفيات جراء تفشي وباء كورونا في الولايات المتحدة إلى نحو نصف مليون حتى الآن فيما تم تسجيل نحو 28 مليون إصابة منذ بدء انتشار الجائحة.

ووفق آخر أرقام وبيانات جامعة جونز هوبكنز التي تعد مرجعا في تتبع أعداد الإصابات والوفيات حصد فيروس كورونا في الولايات المتحدة التي تتصدر قائمة أكثر الدول المتضررة من الوباء أرواح أكثر من 490 ألف شخص بينما تجاوز عدد الإصابات 8ر27 مليونا حتى الآن.

وسجلت الولايات المتحدة وحدها نحو ربع الإصابات بفيروس كورونا حول العالم وبلغ عدد الوفيات حول العالم جراء فيروس كورونا مليونين و429 ألفا وتم تسجيل نحو 110 ملايين إصابة منذ بدء تفشي الوباء.