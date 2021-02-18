18 شباط 1930- اكتشاف كوكب بلوتو

دمشق-سانا

1685 / الفرنسيون يؤسسون فونت سانت لويس في خليج ماتاغوردا.

1861 / ملك بييمونتي وسفويا وسردينيا فيتوريو إمانويلي الثاني يتخذ لقب ملك إيطاليا مع قرب اكتمال توحيدها.

1911 / إقلاع أول رحلة رسمية للبريد الجوي من أباد في الهند البريطانية إلى نايني على بعد 10 أميال حاملا6500 رسالة.

1913 / ريمون بوانكاريه يتولى رئاسة فرنسا.

1920 / صدور العدد الأول من صحيفة فتى العرب الدمشقية التي أنشأها الأديب معروف الأرناؤوط.

1930 / اكتشاف كوكب بلوتو.

1965 / استقلال غامبيا عن المملكة المتحدة.

1978 / اغتيال وزير الثقافة المصري الأديب يوسف السباعي في قبرص.

1978 / إيطاليا والفاتيكان توقعان وثيقة تؤءكد على حق كل منهما بأن تكون دولة مستقلة ذات سيادة.

من مواليد هذا اليوم..

1404 / ليون باتيستا ألبيرتي مهندس معماري وعالم رياضيات وشاعر إيطالي.

1745 / ألساندرو فولتا عالم فيزياء إيطالي.

1931 / توني موريسون روائية أمريكية حاصلة على جائزة نوبل في الأدب عام 1993 .

من وفيات هذا اليوم..

1546 / مارتن لوثر مصلح ديني ومؤءسس البروتستانتية.

1967 / روبرت أوبنهايمر عالم فيزياء أمريكي.

2006 / سر الختم الخليفة رئيس وزراء السودان.

أعياد ومناسبات..

عيد الاستقلال في غامبيا.

يوم الشهيد في الجزائر.