18 شباط 1930- اكتشاف كوكب بلوتو

دمشق-سانا
1685 / الفرنسيون يؤسسون فونت سانت لويس في خليج ماتاغوردا.
1861 / ملك بييمونتي وسفويا وسردينيا فيتوريو إمانويلي الثاني يتخذ لقب ملك إيطاليا مع قرب اكتمال توحيدها.
1911 / إقلاع أول رحلة رسمية للبريد الجوي من أباد في الهند البريطانية إلى نايني على بعد 10 أميال حاملا6500 رسالة.
1913 / ريمون بوانكاريه يتولى رئاسة فرنسا.
1920 / صدور العدد الأول من صحيفة فتى العرب الدمشقية التي أنشأها الأديب معروف الأرناؤوط.
1930 / اكتشاف كوكب بلوتو.
1965 / استقلال غامبيا عن المملكة المتحدة.
1978 / اغتيال وزير الثقافة المصري الأديب يوسف السباعي في قبرص.
1978 / إيطاليا والفاتيكان توقعان وثيقة تؤءكد على حق كل منهما بأن تكون دولة مستقلة ذات سيادة.
من مواليد هذا اليوم..
1404 / ليون باتيستا ألبيرتي مهندس معماري وعالم رياضيات وشاعر إيطالي.
1745 / ألساندرو فولتا عالم فيزياء إيطالي.
1931 / توني موريسون روائية أمريكية حاصلة على جائزة نوبل في الأدب عام 1993 .
من وفيات هذا اليوم..
1546 / مارتن لوثر مصلح ديني ومؤءسس البروتستانتية.
1967 / روبرت أوبنهايمر عالم فيزياء أمريكي.
2006 / سر الختم الخليفة رئيس وزراء السودان.
أعياد ومناسبات..
عيد الاستقلال في غامبيا.
يوم الشهيد في الجزائر.