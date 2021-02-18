3 جرحى بانفجار رسالة مفخخة في مقر لمجموعة ليدل بجنوب ألمانيا

برلين-سانا

أصيب ثلاثة موظفين بجروح في انفجار رسالة مفخخة أثناء عملهم في مركز إداري تابع لمجموعة (ليدل) للبيع بالتجزئة في جنوب غرب ألمانيا حسب ما أعلنت الشركة والشرطة.

ونقلت فرانس برس عن شرطة المدنية قولها في بيان إن: “شخصين أصيبا بجروح طفيفة والثالث بجروح خطرة من جراء الانفجار الذي وقع عصر أمس في نيكارسولم بالقرب من مدينة شتوتغارت”.

وأضافت: “بناء على الوضع الراهن للتحقيق فقد انفجرت رسالة مفخخة داخل المبنى”.

وأوضحت الشرطة أن عناصر من فرق الإنقاذ وطائرة هليكوبتر هرعوا إلى مكان الانفجار في حين أجلت الشرطة حوالي مئة من موظفي الشركة.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن ليدل قولها: “لقد صدمنا بما حدث ونتمنى لموظفينا الشفاء العاجل”.

وكانت الشرطة الألمانية قالت في بيان أمس إن ثلاثة أشخاص أصيبوا جراء انفجار في متجر ليدل للمواد الغذائية بمدينة نيكارسولم في ولاية بادن فورتمبيرغ جنوب المانيا وأنها قامت بإخلاء المتجر من العاملين وتطويق المنطقة المحيطة به.

ولفتت الشرطة إلى أنه من غير الواضح أن كان الانفجار ناجما عن طرد مفخخ وأن التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادث.