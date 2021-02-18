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مانشستر سيتي يعزز صدارته بثلاثية أمام إيفرتون

2021-02-17

لندن-سانا

واصل مانشستر سيتي مسيرة الانتصارات المتتالية بالتغلب على مضيفه إيفرتون بنتيجة 3-1 في اللقاء الذي احتضنه ملعب جوديسون بارك في المباراة المؤجلة من الجولة رقم 16 من الدوري الإنكليزي الممتاز.

وسجل ثلاثية السيتي كل من فيل فودين ورياض محرز وبيرناردو سيلفا بينما سجل هدف إيفرتون الوحيد ريتشارلسون وكاد محرز أن يضيف ثاني أهدافه في المباراة في الوقت بدل الضائع بتسديدة أرضية من على حدود منطقة الجزاء مرت بقليل إلى جوار القائم لينتهي اللقاء بعدها بفوز مانشستر 3-1.

وعزز مانشستر سيتي بهذه النتيجة موقعه في الصدارة بعدما رفع رصيده إلى 56 نقطة بينما تجمد رصيد إيفرتون عند 37 نقطة في المركز السابع.

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