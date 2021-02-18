بورتو يصعق يوفنتوس في ذهاب دوري أبطال أوروبا

روما-سانا

منح هدفا مهدي طارمي وموسى ماريغا فريقهما بورتو فوزاً مستحقاً 2-1 على ضيفه يوفنتوس في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بينما أحرز فيدريكو كييزا هدفاً متأخراً أعطى الأمل للضيوف اليوم.

واستغل طارمي تمريرة خاطئة من الدفاع ليفتتح التسجيل لبورتو بعد 63 ثانية من البداية ليترك يوفنتوس في حالة ارتباك فشل معها في صنع أي فرصة خطيرة خلال الشوط الأول.

وساءت الأمور لفريق المدرب أندريا بيرلو عندما ضاعف ماريجا النتيجة لبورتو بعد 19 ثانية من بداية الشوط الثاني.

ونجح يوفنتوس أخيراً في تقليص الفارق عندما سجل كييزا هدفاً ثميناً للضيوف خارج الديار قبل النهاية بثماني دقائق.

وأنهى هدف جناح يوفنتوس سلسلة من خمس مباريات متتالية لبورتو في البطولة دون أن تهتز شباكه وترك فرصة التأهل لدور الثمانية مفتوحة قبل مباراة العودة في تورينو في التاسع من آذار المقبل.