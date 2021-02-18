هالاند يقود دورتموند للانتصار على أشبيلية 3-2

أشبيلية-سانا

واصل إرلينغ هالاند مهاجم بروسيا دورتموند هز الشباك في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم وسجل هدفين ليقود فريقه لتعويض تأخره والفوز 3-2 على مضيفه أشبيلية في ذهاب دور الستة عشر اليوم.

وتقدم الفريق الإسباني في الدقيقة السابعة عندما سكنت تسديدة سوسو شباك دورتموند عقب اصطدامها بالمدافع ماتس هوملز لكن الفريق الزائر رد بطريقة رائعة وعادل النتيجة في الدقيقة 19 بفضل تسديدة محمود داوود الرائعة.

ووضع المهاجم النرويجي هالاند الفريق الألماني بالمقدمة في الدقيقة 27 بعدما تبادل الكرة مع جيدون سانشو قبل أن يظهر نهماً حقيقياً بانزلاقه قبل حارس أشبيلية ياسين بونو ليسجل.

وأحرز هالاند هدفه العاشر في سبع مباريات بدوري الأبطال مع دورتموند ليزيد من تفوق الفريق الألماني قبل لحظات من نهاية الشوط الأول لكن أشبيلية حافظ على بعض آماله في تعويض النتيجة في لقاء الإياب في التاسع من آذار عندما هز المهاجم الهولندي لوك دي يونغ الشباك قبل ست دقائق على النهاية.