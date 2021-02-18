حالة الطرق العامة نتيجة الأحوال الجوية السائدة حتى الساعة الحادية عشرة ليلاً

دمشق-سانا

بينت إدارة المرور في وزارة الداخلية أن جميع الطرق بالمحافظات سالكة عدا بعض الطرق في محافظات ريف دمشق وحماة واللاذقية وطرطوس والسويداء والقنيطرة ودرعا غير سالكة أو سالكة بصعوبة نتيجة الأحوال الجوية السائدة.

وأوضحت الإدارة في نشرتها التي تلقت سانا نسخة منها أن جميع الطرق في محافظة ريف دمشق سالكة ما عدا طريق حينة -دربل وطريق حينة -عرنة وطريق دربل -عين الشعرة وطريق عين الشعرة -حينة وطريق معلولا جبعدين “مدخل جبعدين” وطريق رنكوس حوش عرب جميعها غير سالكة بسبب تراكم الثلوج بينما طرق حينة -مغر المير وحينة مزرعة بيت جن وجميع الطرق المؤدية لناحية رنكوس وناحية صيدنايا مع تساقط للثلوج في مناطق الزبداني وجديدة يابوس سالكة بصعوبة بسبب تساقط وتراكم الثلوج.

وفى محافظة حماة كل الطرق سالكة عدا بعض طرق منطقة الغاب وهي طريق شطحة – صلنفة وطريق نهر البارد- بيت ياشوط وطريق عين الكروم- القرندح وطريق مصياف -طير جبة- مصياف الحيلونة -الشيحة وطريق مصياف- القدموس غير سالكة بسبب تراكم الثلوج وطريقا مصياف -وادي العيون ومصياف- دوير رسلان سالكان بصعوبة بسبب تراكم الثلوج.

وجميع الطرق في محافظة اللاذقية سالكة ما عدا طريق بيت ياشوط الغاب وطريق الدالية -معرين -بطموش -والدالية أبو قبيس -والدالية جبلة وطريق بيت ياشوط المنيزلة -بشيلي -بسمالخ -حلبكو -وطريق حمام القراحلة خرايب سالم -بسطوير وطريق جوبة برغال -الغاب -حرف المسيترة -القرندح القرندح الشعرة وطريق مركية -مقامات بني هاشم -طريق مركية ملتقى النحت القرداحة طريق المزيرعة -كرم المعصرة -جوبة برغال وطريق المزيرعة -عين الدار –دير ماما وطريق بستا -نبع الخندق -الحجر ليفين -البراج غير سالكة بسبب تراكم الثلوج.

وطريق عين الشرقية بترياس -قرن حلية -عين الشرقية -كرم الزيادية الشيخ مبارك سالك بصعوبة بسبب تراكم الثلوج.

وفي محافظة طرطوس كل الطرق في المحافظة سالكة عدا الطرق المؤدية لناحية الطواحين وطريق المجدل الفروخية -التون الجرد الدردارة جديدة –نحل الجرد والطرق المؤدية لناحية العنازة وبيت جاش ومصيات ومزرعة الشيخ علي جميعها غير سالكة بسبب تراكم الثلوج وطريق الرقمة مصياف سالكة بصعوبة بسبب تراكم الثلوج.

وكل الطرق بمحافظة السويداء سالكة ما عدا الطرق المؤدية إلى قرى أبو زريق -تل اللوز -طليلين -شعف -الحريسة والطرق المؤدية إلى نمرة شهبا –أم ظبيب – تيما وكل الطرق المؤدية إلى منطقة صلخد وإلى ناحية المشنف-ظهر الجبل وإلى قرى بهم -قيصما -الهويا -الشعاب خازمة- ملح والطرق المؤدية إلى ناحية شقا وناحية ملح والقرى التابعة لها وناحيتي القريا والغارية جميعها غير سالكة بسبب تساقط وتراكم الثلوج فيما طريق السويداء الكفر سالك بصعوبة بسبب تساقط الثلوج والضباب الكثيف وتشكل الجليد.

وفى محافظة القنيطرة كل الطرق سالكة ما عدا طريق جباتا الخشب -حضر عين التينة غير سالكة بسبب تراكم الثلوج وتشكل الضباب.

وفي محافظة درعا جميع الطرق سالكة ما عدا أوتوستراد دمشق درعا سالك بصعوبة بسبب تساقط الثلوج الكثيف.

ونصحت إدارة المرور السائقين بتفحص الحالة الفنية للمركبة (الفرامل والإطارات وماسحات الزجاج والأنوار) وتخفيف السرعة وزيادة مسافة الأمان واستعمال الأنوار الخاصة بالضباب وكذلك استخدام حزام الأمان وعدم استعمال الهاتف النقال أثناء القيادة وذلك في جميع الأحوال والظروف تجنبا للمخاطر التي تواجههم على الطرق مشيرة إلى تخصيص الرقمين 5422703 و5411365 للاستعلام عن حالة الطرق.