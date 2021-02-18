بقيمة 44 مليون ليرة.. شرطي يعثر على شيك ويعيده لصاحبه

دمشق-سانا

تربينا في بيت متواضع مبادؤنا الأمانة والصدق وتقديم المساعدة للمحتاجين وأصحاب اللهفة بهذه العبارات بدأ شرطي المرور أشرف الكناني الذي عثر على محفظة بداخلها شيك بقيمة 44 مليون ليرة وأعادها لصاحبها حديثه لوكالة سانا.

الكناني وأثناء قيامه بعمله في ساحة الشهبندر بدمشق عثر على محفظة فيها شيك بقيمة 44 مليون ليرة سورية وعلى الفور بادر بوضع رؤسائه بصورة الأمر حيث تم توجيهه بتسليم المحفظة ومحتوياتها في مركز الفرع.

وقال الكناني “أثناء قيامي بعملي في ساحة الشهبندر عثرت فوق إحدى السيارات المركونة بجانب الطريق على محفظة وعلى الفور أبلغت رؤسائي الذين وجهوني بالعودة الى مركز فرع المرور للتواصل مع صاحب الحقيبة التي كان بداخلها الشيك وبعد الإطلاع على محتوياتها والأوراق الموجودة فيها تم التواصل مع صاحبها ودعوته لاستلامها”.

هذه الحادثة لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة في مسيرة الشرطي الأمين فالبطولة والشهامة والأمانة صفات جسدها الكناني في عمله طوال 18 عاماً حيث قدم العون والمساعدة للآخرين مرات عدة حيث يروي إحداها بالقول “إنه وأثناء قيامي بعملي عند دوار الروضة في دمشق سمعت نداء استغاثة من فتاتين تعرض لهما شاب وحاول سلب حقائبهن وأغراضهن الشخصية فتعاركت معه وتعرضت لأذية سببت لي جرحاً غائراً في يدي ورغم ذلك واصلت عملي بملاحقته الى أن تم إلقاء القبض على الجاني وتقديمه للقضاء وإنقاذ الفتاتين”.

ولم يكن ذلك اليوم يوماً اعتيادياً لابنة الكناني وابنه فقد اعتلت الفرحة والسعادة وجهيهما حين عاد الى منزله وطلبا منه إعادة القصة على مسامعهما أكثر من مرة مستمتعين بشهامة ورجولة من يربيهم والدهم الذي يفخرون به.

العقيد محي الدين قاسو من فرع مرور دمشق بدوره أشاد بالشرطي الكناني وأشار الى أن العمل الذي قام به ليس غريباً عليه وقال إنه يمتاز بالنباهة وسرعة البديهة ويقوم بعمله الإنساني الى جانب تنظيم المرور.