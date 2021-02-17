SCS-NET
الشريط الأخباري
عــاجــل وزارة الصحة: تسجيل ٥٠ إصابة جديدة بفيروس كورونا مايرفع العدد الإجمالي إلى ١٥٠٠١

وزارة الصحة: تسجيل ٥٠ إصابة جديدة بفيروس كورونا مايرفع العدد الإجمالي إلى ١٥٠٠١

2021-02-17

انظر ايضاً

وزارة الصحة: وفاة ٣ حالات من الإصابات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى ٩٨٧

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2021, All Rights Reserved