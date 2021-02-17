ظهور طفرة متحورة ناجمة عن اندماج طفرتي كورونا بريطانيا وكاليفورنيا

لندن-سانا

أفاد موقع “نيوز ساينتس” البريطاني بظهور طفرة جديدة من فيروس كورونا في كاليفورنيا باندماج الطفرة البريطانية وطفرة كاليفورنيا التي ظهرت في الولايات المتحدة وذلك لدى فحص أحد مصابي الفيروس.

ونقلت صحيفة ديلي ميل عن الموقع قوله إن “الطفرة التي لم تسم بعد تم رصدها لدى حالة واحدة فقط لكن العلماء يخشون من احتمال وجود المزيد من حالات الإصابة بها”.

وأضاف إن “العلماء يشعرون بالقلق لأن هذه الطفرة تحمل تحورات يبدو أنها قد تجعلها قادرة على الانتشار بشكل أسرع وعلى تخطي المناعة الناتجة عن الإصابة السابقة أو اللقاحات”.

وأشار العلماء إلى أن هذا الأمر يحدث عندما تصيب نسختان مختلفتان من الفيروس الخلية نفسها ثم تتبادلان الجينات أثناء التكاثر ما يؤدي إلى ظهور طفرة جديدة من الفيروس بحسب المصدر نفسه.