روحاني: على أوروبا إثبات نيتها الحفاظ على الاتفاق النووي عملياً

طهران-سانا

انتقد الرئيس الإيراني حسن روحاني الأداء الأوروبي فيما يخص الوفاء بتعهداتها تجاه الاتفاق النووي عقب انسحاب الإدارة الأمريكية الأحادي من هذا الاتفاق مؤكداً أنه إذا كانت أوروبا تريد حقا الحفاظ على الاتفاق النووي فعليها أن تثبت ذلك عمليا.

ونقلت وكالة ارنا عن روحاني قوله خلال اتصال هاتفي اليوم مع المستشارة الألمانية “انجيلا ميركل” أن إضافة قضايا جديدة إلى الاتفاق النووي أمر مستحيل مبيناً أن هذا الاتفاق باعتباره وثيقة مصادقاً عليها من قبل مجلس الأمن الدولي تحقّق عقب جهود طويلة الأمد بين إيران و6 دول كبرى في العالم وتحدّه أطر معينة غير قابلة للتغيير.

وأضاف روحاني أن استمرار الاتفاق النووي مع الإبقاء على الحظر وعدم التزام الأطراف بتعهداتهم أمر مرفوض ويفتقر إلى الشرعية لافتاً إلى أن السبيل الوحيد للحفاظ على الاتفاق النووي يكمن في إلغاء الحظر الأمريكي اللاإنساني وغير القانوني ومن ثم عودة هذا البلد إلى الاتفاق.

وأوضح أن الحكومة الإيرانية ملزمة في إطار القانون المصادق عليه برلمانيا بمواصلة خفض المزيد من تعهداتها قبال عدم التزام الطرف الآخر وأيضا عدم إلغاء الحظر عنها مؤكداً في الوقت نفسه أنه متى ما تم رفع الحظر سنعود إلى كامل التزاماتنا المنصوصة في الاتفاق النووي.

من جهتها أكدت المستشارة الألمانية ضرورة الحفاظ على الاتفاق النووي باعتباره توافقاً دولياً داعية إلى حل الخلافات عبر الحوار وتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين جيمع الدول من أجل الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.