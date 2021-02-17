وزارة الصحة: شفاء ٧٧ حالة من الإصابات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى ٨٩٠٣

الأربعاء / 17 / 02 / 2021
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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
السفير ديوب: ضرورة تعزيز التعاون العلمي بين الجامعات السورية والإيرانية
2021-02-17
مسؤول أمني فرنسي يقر بوجود أعداد من الفرنسيين بصفوف تنظيم (داعش) الإرهابي في سورية والعراق
2021-02-17
المقداد ولافروف يؤكدان على استمرار التنسيق والتشاور بين سورية وروسيا على كل المستويات
2021-02-17
سوسان: قوات الاحتلال الأمريكي والتركي تعيق عودة الاستقرار بشكل كامل إلى سورية
2021-02-17
لافرنتييف: موسكو ترفض نهب واشنطن ثروات سورية ومواردها
2021-02-17
خاجي: لقاء سوتشي أكد على مواصلة محاربة الإرهاب في سورية
2021-02-17
سوسان يلتقي الوفد الإيراني في إطار لقاء سوتشي ضمن صيغة أستانا
2021-02-17
محليات
تعليق الدوام غداً في عدد من مدارس محافظة طرطوس
2021-02-17
جامعة حماة تؤجل الامتحانات المقررة غداً في جميع كلياتها ومعاهدها
2021-02-17
تعليق الدوام غداً في جميع مدارس محافظة درعا
2021-02-17
ضبوط تموينية في محافظات درعا وطرطوس واللاذقية ودير الزور
2021-02-17
ورشات كهرباء القنيطرة تقوم بإصلاح الأعطال على مخارج حضر وخان أرنبة وايوبا
2021-02-17
تعليق الدوام غداً في مدارس ريف القنيطرة الشمالي
2021-02-17
الخطوط الحديدية تعدل برنامج رحلاتها يوم غد
2021-02-17
رياضة
يويفا يعلن رسمياً إلغاء دوري أبطال أوروبا للشباب بسبب كورونا
2021-02-17
أتليتيكو يتعادل مع ليفانتي ويجدد أمل منافسيه على اللقب
2021-02-17
بعد فوز ليفربول على لايبزيغ… محمد صلاح يتفوق على كريستيانو رونالدو
2021-02-17
تعادل الجيش والكرامة في قمة مباريات الجولة الـ16 من الدوري الممتاز
2021-02-17
في أول مشاركة لها.. المنصور تحرز ذهبية بطولة الجمهورية للمواي تاي
2021-02-17
البرازيلي أليسون بيكر يحقق رقماً قياساً مع ليفربول
2021-02-17
لقاء مشترك للاعبي اللاذقية وطرطوس بالجودو للفئات العمرية
2021-02-17
اقتصاد
انخفاض الذهب إلى أدنى مستوياته في أكثر من شهرين
2021-02-17
النفط يرتفع 1 بالمئة مع تراجع الإنتاج الأمريكي
2021-02-17
قيمة تداولات سوق دمشق للأوراق المالية ترتفع إلى 852ر222 مليون ليرة
2021-02-17
تجارب واعدة لزراعة الفطر المحاري في درعا والتسويق هاجس المنتجين
2021-02-17
حرفيو درعا يطوعون حجر البازلت للاستخدامات المنزلية بأسعار منافسة
2021-02-17
94 بالمئة نسبة تنفيذ زراعة القمح بالسويداء
2021-02-17
محلج الوليد بحمص ينهي عملية حلج الأقطان المستلمة من فلاحي دير الزور
2021-02-17
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مسؤول أمني فرنسي يقر بوجود أعداد من الفرنسيين بصفوف تنظيم (داعش) الإرهابي في سورية والعراق
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مع تنامي الرفض المجتمعي لوجودها… ميليشيا (قسد) تختطف مدنيين من أرياف الحسكة ودير الزور والرقة
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الرئيس الأسد لأعضاء المجلس الأعلى للإدارة المحلية: اللامركزية قبل أن تبدأ بالقانون يجب أن تبدأ بالممارسة والمشاركة الفعلية
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وزارة الصحة: تسجيل ٥٠ إصابة جديدة بفيروس كورونا مايرفع العدد الإجمالي إلى ١٥٠٠١
وزارة الصحة: شفاء ٧٧ حالة من الإصابات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى ٨٩٠٣
2021-02-17
2021-02-17
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وزارة الصحة: وفاة ٣ حالات من الإصابات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى ٩٨٧
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