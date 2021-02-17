ورشات كهرباء القنيطرة تقوم بإصلاح الأعطال على مخارج حضر وخان أرنبة وايوبا

القنيطرة-سانا

أدت العاصفة الثلجية إلى انقطاعات متكررة في خطوط التيار الكهربائي عن قرى محافظة القنيطرة كافة.

وبين مدير عام شركة كهرباء القنيطرة المهندس بسام المصري في تصريح لمراسل سانا أن الورشات منذ صباح اليوم تقوم بإصلاح الأعطال على خطوط التوتر المتوسط والمنخفض وتقوم حالياً بإصلاح الأعطال على مخارج حضر وخان أرنبة وايوبا.

وأشار المصري إلى استحالة اصلاح مخرج جبا ومخرج الرفيد بسبب انهيار حاملة تحمل خطوط المخرجين على برج توتر متوسط وانقطاع بخطوط التوتر ولا يمكن دخول الرافعات لموقع البرج كونه بعيداً عن الطريق العام وداخل الأراضي الزراعية التي انغمرت بالأمطار والثلوج وستتم متابعة إصلاح الأعطال غداً.

وتتعرض البلاد إلى امتداد لمنخفض جوى يمتد في طبقات الجو كافة مرفق بكتلة هوائية باردة ورطبة.