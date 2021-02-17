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تعليق الدوام غداً في مدارس ريف القنيطرة الشمالي

2021-02-17

القنيطرة-سانا

أعلنت مديرية تربية القنيطرة تعليق الدوام بمدارس ريف المحافظة الشمالي يوم غد جراء الظروف الجوية السائدة.

وفى تصريح لمراسل سانا أشار مدير التربية عماد الأسعد إلى أن قرار تعليق الدوام يشمل المدارس في بلدات جبا وخان ارنبة وحضر وجباتا والكوم ومدينة البعث والقرى التابعة لها.

كما بين أنه تم إعطاء التعليمات لرؤساء المجمعات التربوية ومديري المدارس في القطاعين الأوسط والجنوبي من المحافظة لاتخاذ قرار الدوام أو تعليقه تبعاً للظروف الجوية السائدة.

وتتعرض البلاد لامتداد ضعيف لمنخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة مرفق بكتلة هوائية باردة ورطبة وبعض الطرق في القنيطرة سالكة بصعوبة نتيجة الأحوال الجوية السائدة.

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