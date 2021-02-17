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الخطوط الحديدية تعدل برنامج رحلاتها يوم غد

2021-02-17

دمشق-سانا

أعلنت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية عن إجراء تعديل على رحلات قطارات الركاب المغادرة من طرطوس إلى اللاذقية صباح غد الخميس بحيث تقتصر على رحلة واحدة فقط لقطار “الترين ست” وإلغاء الرحلتين اللتين تغادران من اللاذقية بعد الظهر الى طرطوس.

وأوضحت وزارة النقل في بيان تلقت سانا نسخة منه أن التعديلات جرت نظراً لتأجيل الامتحانات لطلاب جامعة تشرين وأن الرحلة الوحيدة ستغادر من محطة طرطوس إلى اللاذقية الساعة السابعة صباحاً بدلاً من الساعة السادسة والربع.

ووفق البيان فإن كل الرحلات لقطارات الركاب ستكون وفقا لمواعيدها المحددة خلال الأسبوع القادم اعتبارا من يوم السبت بحيث تغادر رحلة لقطار “الترين ست” صباحاً عند الساعة السادسة والنصف من طرطوس باتجاه اللاذقية وتعود من اللاذقية إلى طرطوس في الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر.

كما تستمر رحلات قطارات الركاب طيلة باقي أيام الأسبوع من الأحد وحتى الخميس بمعدل رحلتين صباحيتين تغادران من طرطوس في الساعة السادسة والربع لقطار “الترين ست” والساعة السابعة لقطار العربات وتعودان بعد الظهر من اللاذقية في الساعة الثانية والنصف لقطار “الترين ست” وفي الساعة الثالثة والنصف للعربات.

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