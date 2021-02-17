ضبوط تموينية في محافظات درعا وطرطوس واللاذقية ودير الزور

محافظات-سانا

نظمت مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظات درعا وطرطوس واللاذقية ودير الزور عدداً من الضبوط التموينية بحق مخابز وفعاليات تجارية واقتصادية مخالفة.

ففي درعا نظم عناصر مديرية التجارة الداخلية خلال اليومين الماضيين 15 ضبطاً تموينياً بحق مخابز في الشجرة وتل شهاب والصورة والغارية الغربية والغارية الشرقية وقرفا وازرع وداعل بمخالفات نقص في وزن ربطات الخبز وعدم التقيد بمواعيد العمل وإنتاج خبز سيء الصنع.

كما طالت الضبوط مخابز خاصة هي مخابز نافعة وعابدين بمخالفة نقص في وزن ربطات الخبز ومخبز كويا ومخابز أبو حصيني والرحمة والعامر في تسيل بمخالفة عدم التقيد بمواعيد العمل.

وأغلق عناصر المديرية محلي سمانة وحلويات في مدينة ازرع تنفيذاً لضبوط تموينية سابقة منظمة بحقهما ولم يقوما بإجراء التسوية القانونية على تلك الضبوط.

وشملت الضبوط أيضا محلات تجارية لارتكابها مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار وإبراز فواتير غير نظامية وعدم الإعلان عن بدل خدمات.

وفي طرطوس نظم عناصر التجارة الداخلية 21 ضبطاً عدلياً بمخالفات التلاعب بنظام البطاقة الذكية واستخدام الخبز التمويني في المطاعم الشعبية كما طالت الضبوط ثلاثة مستودعات في منطقة صافيتا تحوي مادة الإسمنت الأسود المدعوم من قبل الدولة وليس فيها فاتورة شراء بقصد التأثير على السوق وتحقيق ربح مادي كبير إضافة إلى ضبط عدم إبراز فاتورة شراء بمادة الإسمنت الأبيض.

وشملت باقي الضبوط مخالفات تتعلق بحيازة مواد منتهية الصلاحية والاتجار بها وبطاقة المواصفات على شكل لصاقة قابلة للإزالة وعدم وجود بطاقة بيان وعدم الاعلان عن الأسعار في منطقة طرطوس وصافيتا والدريكيش.

وفي اللاذقية ضبطت مديرية التجارة الداخلية منشأة في جبلة المنطقة الصناعية لتنخيل الدقيق التمويني تحتوي على طن دقيق تمويني كما يتاجر أصحابها بمادة المازوت.

وأشارت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم إلى مصادرة أكثر من 300 لتر مازوت وآلات وأكياس الدقيق والمعدات وسيق المخالف موجوداً إلى قسم الأمن الجنائي في جبلة لاستكمال التحقيقات وتم تشميع المنشأة.

وفي دير الزور نظمت دوريات حماية المستهلك في المحافظة ستة ضبوط تموينية بمخالفات عدم الإعلان عن الأسعار وفرم لحم فروج مسبقاً وحيازة كريم ثوم مصنع يدوياً وتم إغلاق المطعم صاحب المخالفتين وإتلاف الكمية المذكورة.