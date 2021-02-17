فعاليات ونشاطات خدمية في المحافظات بيوم المجالس المحلية

المحافظات-سانا

أطلقت المجالس المحلية في عدة محافظات اليوم فعاليات ونشاطات خدمية تطوعية تنموية بالتعاون مع المجتمع الأهلي احتفاء بيوم المجالس المحلية الذي يصادف السابع عشر من شباط.

ففي محافظة ريف دمشق نفذت المجالس المحلية في عدد من المدن والبلدات حملات نظافة وترحيل للأتربة والقمامة وتشجير وتقليم وتعشيب للمسطحات الخضراء والمنصفات والحدائق بالتعاون مع المجتمع الأهلي.

رئيس المجلس المحلي في مدينة التل المهندس باسم الصمل أوضح في تصريح لمراسلة سانا أنهم نفذوا بالتعاون مع الأهالي حملة تشجير بين عدد من الأحياء وحديقة الأهداف في المدينة بينما باشر المجلس المحلي في ضاحية قدسيا حملة لإعادة ترتيب وتنظيف المسطحات والحدائق والجزر الوسطية وفلاحتها وتعشيبها كما نفذ المجلس البلدي في بلدة الهامة حملة تشجير في محطة القطارات على أن تشمل الحملة مواقع أخرى ونفذ المجلس المحلي في بلدة عدرا حملة لترحيل ما تبقى من الأتربة والأنقاض في شوارع البلدة.

ولتفعيل العمل التشاركي قررت المجالس المحلية في دير العصافير وعين ترما وحمورية وزبدين وشبعا وعربين وبيت سوا تنفيذ حملات نظافة وترحيل للأتربة بشكل مشترك تستمر عدة أسابيع والبداية اليوم في بيت سوا وفق رئيس مجلس دير العصافير حسان الحسن.

وفي حلب قدمت الشركة العامة للصرف الصحي 5 صهاريج للوحدات الإدارية بالسفيرة ومسكنة ودير حافر وعران ونبل حيث أوضح المهندس محمد بهاء حج حسين مدير الشركة أن هذا الاجراء يأتي في إطار التعاون بين وزارتي الإدارة المحلية والبيئة والموارد المائية لتعزيز عمل مجالس المدن والبلديات في صيانة شبكات الصرف الصحي.

وبين كل من حسن الحسن رئيس مجلس مدينة مسكنة وعبد الرحمن الصفا رئيس مجلس بلدة عران والمهندس محمد حماد رئيس مجلس مدينة السفيرة أن الآليات الممنوحة لوحداتهم الإدارية تسهم برفع سويتها الخدمية وصيانة شبكات الصرف الصحي.

وفي حي السكري المحرر بمدينة حلب تم تنظيم حملة نظافة شملت ترحيل الأنقاض الناجمة عن المباني المتهدمة جراء الإرهاب وتنظيف الشوارع حيث ذكر الدكتور كميت عاصي الشيخ عضو المكتب التنفيذي المختص بمجلس المحافظة أن الحملة تأتي ضمن فعاليات الاحتفال بيوم المجالس المحلية والذي شمل تنظيم حملات نظافة وتشجير في أحياء حلب وتزفيت للشوارع والطرقات وخاصة المحررة من الإرهاب.

وأشار المهندس أحمد بكور مدير خدمات الأنصاري التابعة لمجلس مدينة حلب إلى أن حملة النظافة بحي السكري تشمل المنطقة الممتدة من جسر الحج شرقاً حتى مدرسة عبد القادر الجندي وتستهدف ترحيل الأنقاض وتنظيف الشوارع وإزالة الإشغالات.

وفي دير الزور تم تنظيم حملات نظافة في البوكمال والميادين ومدينة دير الزور حيث ذكر رئيس مجلس مدينة دير الزور المهندس رائد منديل أنه تم تنفيذ حملة نظافة شملت كل أحياء المدينة بمشاركة الدوائر الخدمية والمجتمع المحلي وفعاليات شبابية فيما تقوم آليات المجلس بنقل القمامة إلى المكبات المعتمدة.

وفي طرطوس أقيمت في صالة المركز الثقافي بالمدينة احتفالية تضمنت عرض فيديو عن أعمال البلديات بالمحافظة وتكريم رؤساء الوحدات الإدارية التي حققت نسب تنفيذ مشروعات متميزة على مستوى المحافظة أكد خلالها رئيس مجلس بلدة الحميدية المهندس مجدي طعمة أهمية تكريس ثقافة العمل المشترك بين الإدارة المحلية والمجتمع الأهلي بينما لفت نائب المحافظ المهندس بسام حمود إلى أن الصلاحيات الممنوحة لرؤساء الوحدات الإدارية أعطتهم مساحة أكبر للعمل على تحسين الواقع الخدمي بمناطقهم.

وفي درعا نفذ مجلس بلدة المتاعية حملة نظافة استمرت يومين في حين قام مجلس بلدة بصر الحرير بترحيل القمامة والأتربة كما نفذ مجلسا بلدتي معربة والصورة حملة نظافة شاملة بمشاركة المجتمع المحلي وطلاب المدارس.

وشاركت بلدية عين ذكر شركة الكهرباء بصيانة الشبكة الرئيسة ومحولة الكهرباء وتابع مجلس بلدة القنية أعمال تنظيف المطريات ومجرى الوادي في حين نفذ مجلس بلدة حيط أعمال صيانة لسور الثانوية فيما قامت بلدية ابطع بزرع أعمدة كهرباء وشراء أكبال المنيوم على نفقة المجتمع المحلي تمهيداً لصيانة الشبكة.

وعمل مجلس بلدة أم المياذن على تنظيف الشوارع والأبنية المدرسية والمرافق الحكومية ونفذ مجلس بلدة غباغب أعمال صيانة للطرقات وقام مجلس بلدة جلين بزراعة الأشجار ضمن المدارس وقام مجلس بلدة الطيبة بزراعة الأشجار على الطريق الواصل للمنطقة الصناعية بينما يستمر مجلس مدينة جاسم بتوزيع الحاويات على الجزر الوسطية وتقليم الأشجار في حين يسهم المجتمع المحلي بإزرع بالكشف على خطوط الصرف الصحي وفتح المطريات المغلقة بفعل العوامل الجوية.

رئيس مجلس مدينة الصنمين محمود المحمد بين أنه تم تنفيذ أعمال نظافة وقص للأشجار بالمنصفات في حين بين معاون مدير النظافة بمجلس مدينة درعا أدهم الحاج علي أن حملة النظافة شملت أحياء درعا البلد وطريق السد والسحاري والحديقة البيئية.

ونفذت محافظة القنيطرة بالتعاون مع عدد من المديريات الخدمية حملة نظافة في تجمع جديدة الفضل للنازحين بريف دمشق حيث أوضح نائب رئيس المكتب التنفيذي بالمحافظة حسين اسحاق أن العمل تم بمشاركة مديريات الخدمات الفنية وإدارة النفايات الصلبة وشركة الصرف الصحي والوحدة الإدارية في تجمع جديدة الفضل بينما أشار مدير إدارة النفايات الصلبة المهندس عبد الغني جعفر إلى مشاركة عدد من آليات النظافة بالحملة.

وبين مدير شركة الصرف الصحي المهندس هشام الفندي أنه تمت الاستعانة بصهريج من المؤسسة لفتح وتسليك المصارف المطرية.

وفي اللاذقية اختتمت حملة نظافة شاملة أطلقتها المحافظة قبل 10 أيام بالتنسيق بين الوحدات الإدارية والشركات الانشائية وعدد من المديريات الخدمية.

وشملت الحملة وفق مدير إدارة النفايات الصلبة بالأمانة العامة للمحافظة المهندس عمار القصيري تنظيف جوانب الطرقات وترحيل الأتربة المتراكمة والمكبات العشوائية في عدة محاور.

كما بين أنه تم التوسع بالحملة لتشمل عدة وحدات إدارية منها قمين وبلوران ووطى الخان وبتمانا والزوبار وفدره وقسمين والبهلولية والجنديرية مؤكداً مشاركة آليات من مديريات الزراعة والموارد المائية والخدمات الفنية ومؤسسة الإسكان العسكري فرع 2 وفرع المواصلات الطرقية والشركة العامة للطرق والجسور والانشاءات العسكرية متاع 6 بالحملة.

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