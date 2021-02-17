روسيا تنتقل إلى المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح (سبوتنيك لايت)

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الصحة الروسية الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح “سبوتنيك لايت” المضاد لفيروس كورونا.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن مدير المركز القومي للبحوث في علم الأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة “غامالي” ألكسندر غونيزبرغ قوله اليوم “سبوتنيك لايت سيعطي مناعة أقل على المدى الطويل من سبوتنيك في ولكن بفضله سيكون من الممكن إسقاط ذروة الحالات المصابة وتقليل الوفيات”.

يشار إلى أن “سبوتنيك في” الروسي هو أول لقاح مضاد لفيروس كورونا يتم تسجيله في العالم وأثبت فعاليته بأكثر من 92 بالمئة وأسهم بتضاؤل أعداد الإصابات اليومية بالفيروس في روسيا منذ أن أطلقت البلاد حملة التطعيم الشامل ويزداد الطلب عليه عالمياً.