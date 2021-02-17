لقطات من لقاء الحرجلة والطليعة على ملعب الفيحاء بدمشق في الجولة الـ16 من الدوري الممتاز

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
سوسان: قوات الاحتلال الأمريكي والتركي تعيق عودة الاستقرار بشكل كامل إلى سورية
2021-02-17
لافرنتييف: موسكو ترفض نهب واشنطن ثروات سورية ومواردها
2021-02-17
خاجي: لقاء سوتشي أكد على مواصلة محاربة الإرهاب في سورية
2021-02-17
سوسان يلتقي الوفد الإيراني في إطار لقاء سوتشي ضمن صيغة أستانا
2021-02-17
علماء وشخصيات بارزة: على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية استعادة مصداقيتها بعد التلاعب بحادثة دوما
2021-02-16
افتتاح اللقاء الدولي الـ 15 ضمن صيغة أستانا حول سورية في سوتشي
2021-02-16
سوسان يلتقي الوفد الروسي وبيدرسون في إطار لقاء سوتشي ضمن صيغة أستانا
2021-02-16
محليات
بحث شؤون ذوي الشهداء والجرحى والمفقودين في الجامعات
2021-02-17
حالة الطرق العامة نتيجة الأحوال الجوية السائدة حتى ظهر اليوم
2021-02-17
مهندس يوفر الملايين على شركة كهرباء حماة
2021-02-17
كيف عادت شبكة الطرق المركزية في حمص؟
2021-02-17
تنين بحري في ريف طرطوس يلحق أضرارا بالزراعات المحمية
2021-02-17
ذهب عتيق… مبادرة في الحسكة لدعم كبار السن
2021-02-17
بحث علاقات التعاون بين أكساد وجامعة دمشق
2021-02-17
رياضة
تعادل الجيش والكرامة في قمة مباريات الجولة الـ16 من الدوري الممتاز
2021-02-17
في أول مشاركة لها.. المنصور تحرز ذهبية بطولة الجمهورية للمواي تاي
2021-02-17
البرازيلي أليسون بيكر يحقق رقماً قياساً مع ليفربول
2021-02-17
لقاء مشترك للاعبي اللاذقية وطرطوس بالجودو للفئات العمرية
2021-02-17
نتائج جيدة للسويداء في بطولتي الجمهورية للمواي تاي والمصارعة
2021-02-17
فريق العربي بالكرة الطائرة يحل ثالثاً في ذهاب دوري أندية الدرجة الثانية للناشئين
2021-02-17
حطين وتشرين يتصدران المجموعة الساحلية بفئتي الناشئات والناشئين بكرة السلة
2021-02-17
اقتصاد
حرفيو درعا يطوعون حجر البازلت للاستخدامات المنزلية بأسعار منافسة
2021-02-17
94 بالمئة نسبة تنفيذ زراعة القمح بالسويداء
2021-02-17
محلج الوليد بحمص ينهي عملية حلج الأقطان المستلمة من فلاحي دير الزور
2021-02-17
تجارب واعدة لزراعة الفطر المحاري في درعا والتسويق هاجس أساسي لدى المنتجين
2021-02-17
أكثر من 5.8 مليارات ليرة مبيعات شركة حديد حماة خلال كانون الثاني الماضي
2021-02-17
تجارب ناجحة لمقترضين من المصرف الصناعي
2021-02-17
النفط يواصل الارتفاع
2021-02-17
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إصابة مدني بانفجار عبوة ناسفة في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي
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لافرنتييف: موسكو ترفض نهب واشنطن ثروات سورية ومواردها
العمل على تحرير مواطنين سوريين من المعتقلات الإسرائيلية
مع تنامي الرفض المجتمعي لوجودها… ميليشيا (قسد) تختطف مدنيين من أرياف الحسكة ودير الزور والرقة
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الرئيس الأسد لأعضاء المجلس الأعلى للإدارة المحلية: اللامركزية قبل أن تبدأ بالقانون يجب أن تبدأ بالممارسة والمشاركة الفعلية
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إصابة 4 أطفال بانفجار لغم من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي بريف ديرالزور
لقطات من لقاء الحرجلة والطليعة على ملعب الفيحاء بدمشق في الجولة الـ16 من الدوري الممتاز
2021-02-17
تصوير: محمد السعدوني
لقاء الحرجلة والطليعة
2021-02-17
anwar
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الجامعة الافتراضية تؤجل امتحانات يوم غد في جميع المحافظات
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