محلج الوليد بحمص ينهي عملية حلج الأقطان المستلمة من فلاحي دير الزور

حمص-سانا

أنهى محلج الوليد بحمص حلج جميع كميات الأقطان المحبوبة البالغة نحو أربعة آلاف طن المستلمة من مزارعي دير الزور.

وأوضح المهندس ماهر عساف مدير محلج الوليد بحمص لنشرة سانا الاقتصادية أنه نتج عن عمليات الحلج 7684 بالة قطن بوزن اجمالي يقدر بـ 1418 طنا من الأقطان المحلوجة إضافة إلى إنتاج 2286 طنا من البذور وبعض النواتج الثانوية مشيرا إلى تسويق كامل المنتجات من الأقطان إلى شركات الغزل والخيوط القطنية في حمص واللاذقية وجبلة بينما تم تسويق البذور إلى معمل الزيت بشركة سكر حمص كما تم تسويق النواتج الثانوية من الغبرة الناعمة والخشنة كمادة علفية لمربي الأغنام.

وبين عساف أن الورشات الفنية في المحلج تقوم بإنجاز أعمال الصيانة والتأهيل لخطوط الإنتاج للحفاظ على الجاهزية الفنية الجيدة واستقبال أقطان الموسم القادم.

يشار إلى أنه تم البدء بتسويق الأقطان إلى محلج الوليد بحمص مطلع تشرين الثاني الماضي وفق خطة المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان.

تمام الحسن

نشرة سانا الاقتصادية