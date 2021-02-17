أكثر من 5.8 مليارات ليرة مبيعات شركة حديد حماة خلال شهر كانون الثاني الماضي

حماة-سانا

كشفت المؤشرات التسويقية للشركة العامة للمنتجات الحديدية والفولاذية بحماة عن تحقيق مبيعات خلال كانون الثاني الماضي وصلت إلى 5 مليارات و808 ملايين ليرة ناتجة عن تسويق 3226 طنا من “البيليت” وهو المادة الخام لإنتاج الحديد.

وأوضح مدير عام الشركة المهندس عبد الناصر مشعان لنشرة سانا الاقتصادية أن إنتاج الشركة خلال تلك الفترة بلغ 3285 طنا من مادة البيليت إلى جانب إنتاج 3288 إسطوانة غاز أوكسجين بأوزان مختلفة تم تسويقها بالكامل للمشافي العامة والخاصة لاستخدامها في الأغراض الطبية فضلا عن رفد معمل الصهر بمادة الأوكسجين الضرورية والأساسية في عملية الصهر سواء بالأفران القوسية لمعالجة الصهرات أو ماكينات الصب لقص البيليت.

ولفت مشعان إلى أن معمل الأوكسجين ضمن الشركة يتميز بوجود نظام عمل مؤتمت حيث تتم العملية الإنتاجية بالكامل من خلال شاشات تنقل كل مؤشرات عملية الإنتاج وقائمة الأعطال وأوقات الصيانة الدورية والطارئة.

يشار إلى أن الشركة العامة للمنتجات الحديدية والفولاذية تتألف من أربعة معامل هي صهر الخردة والقضبان الحديدية والباسل للمطروقات الفولاذية والأنابيب الفولاذية ويعد معمل الخردة هو عصب الشركة حالياً لأنه يسهم في تأمين مادة البيليت اللازمة لإنتاج مادة الحديد بمختلف أنواعها والتي يحتاجها القطاع العام والخاص في مرحلة إعادة الإعمار وهي مطابقة

للمواصفات القياسية العالمية.

سهاد حسن

نشرة سانا الاقتصادية