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خطاب يتصدر دوري حماة لأندية الدرجة الثانية بكرة القدم

2021-02-17

حماة-سانا

فاز فريق خطاب على الشيحة بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما على أرض الملعب الصناعي ضمن الجولة الثانية من ذهاب دوري حماة لأندية الدرجة الثانية بكرة القدم.

وفي الجولة ذاتها انتهت مباراة فريقي العاصي وسلمية بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف.

وكانت الجولة الأولى من البطولة أسفرت عن تعادل الشيحة والعاصي بهدفين لهدفين كما انتهت المباراة الثانية بين خطاب وسلمية بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وبهذه النتائج تصدر خطاب ترتيب الدوري برصيد أربع نقاط يليه العاصي وسلمية بنقطتين ثم الشيحة بالمركز الأخير بنقطة واحدة.

يذكر أن الفريق الذي سيحتل المركز الأول في البطولة مع ختام مرحلة الإياب سيتأهل إلى الدور النهائي المؤهل لدوري الدرجة الأولى للموسم المقبل.

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