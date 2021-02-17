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حزب العمال التركي: سياسة أردوغان خلقت المشاكل لتركيا

2021-02-17

أنقرة-سانا

أكد رئيس حزب العمال التركي أركان باش أن سياسة رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان وكذبه الدائم على الشعب في كل الأمور الداخلية والخارجية خلقت المشاكل لتركيا.

وحذر باش في جلسة البرلمان من هذا المسار الخطير وقال إن “أسلوب أردوغان في إخفاء الحقيقة عن الشعب خلق وما زال الكثير من المشاكل لتركيا” موضحا أن “العالم يعي جيدا أكاذيب أردوغان التي يخفيها عن الشعب عبر وسائل الإعلام الخاصة والحكومية والتي يسيطر على 95 بالمئة منها”.

ولفت باش إلى أن أي محاولة من قبل المواطنين الأتراك عبر شبكات التواصل الاجتماعي لفضح أكاذيب أردوغان باتت تلاحق من قبل الأمن والقضاء في دليل على سياسات أردوغان القمعية.

بدورها أكدت زعيمة الحزب الجيد مارال اكشانار أن “ما يهم أردوغان هو نظامه الفاسد والاستبدادي دون أن يبالي بكل ما يعاني منه معظم المواطنين الأتراك من البطالة والفقر والجوع الذي سببه هو”.

وقالت اكشانار في اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبها أن “أردوغان لا يحترم الدستور أبدا.. وما يسعى إليه هو إلهاء الشعب بنقاشات تافهة حتى ينسى مشاكله اليومية التي هو السبب فيها.. فالمواطنون باتوا يبحثون عن قوت يومهم في صناديق القمامة والبعض بات ينتحر من الفقر والجوع”.

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