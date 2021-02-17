اختتام بطولة حمص للواعدات بكرة الطاولة

حمص-سانا

بمشاركة 30 لاعباً ولاعبة من أندية الكرامة وكفرام والمراكز التدريبية اختتمت بطولة حمص للواعدين بكرة الطاولة.

وحققت المركز الأول بفئة الواعدات سدين غثوان من مركز تدريبي حمص تلتها رفيف حبوب من نادي كفرام وزينة مغربل من مركز تدريبي حمص.

وتأهل لنهائي فئة الواعدين يوسف الخضر ومحمد الخضر وكريستيان الشنور من نادي كفرام وعبدو الكافي وحمزة الرئيس من نادي الكرامة وعبد المالك غالي من مركز تدريبي حمص.

وفي تصريح لـ سانا قال رئيس اللجنة الفنية لكرة الطاولة بسام حمزة.. شهدت البطولة أجواء تنافسية أكد خلالها اللاعبون حبهم للعبة وسعيهم لتطويرها واحراز المراكز المتقدمة فيها مشيرا الى ان خطة عمل اللجنة الفنية هي توسيع قاعدة هذه اللعبة بالاعتماد على الواعدين والواعدات ليكونوا لاعبي المستقبل ولضمان الاستمرار معهم للفئات الأعلى بالإضافة إلى العمل المتواصل مع الاندية للاهتمام أكثر باللعبة.

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