سوسان يلتقي الوفد الإيراني في إطار لقاء سوتشي ضمن صيغة أستانا

سوتشي-سانا

عقد وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة الدكتور أيمن سوسان معاون وزير الخارجية والمغتربين اجتماعاً اليوم مع الوفد الإيراني برئاسة كبير مساعدي وزير الخارجية للشؤون السياسية الخاصة علي أصغر خاجي وذلك في إطار اللقاء الدولي الخامس عشر ضمن صيغة أستانا المنعقد في مدينة سوتشي الروسية.

واستعرض الجانبان مجريات اللقاء الخامس عشر من مسار أستانا والأوضاع في سورية حيث كان هناك تطابق في وجهات النظر حول أهمية مواصلة العمل المشترك على مختلف المجالات وخاصة فيما يتعلق بالاستمرار بمكافحة الإرهاب حتى القضاء عليه بشكل كامل على كل الأراضي السورية.

كما أكد الجانبان على مسؤولية المجتمع الدولي في وقف سياسة فرض الإجراءات القسرية أحادية الجانب التي تنتهجها بعض الدول الغربية والتي تستهدف الشعوب بالإضافة إلى أهمية عدم تسييس ملف المساعدات الإنسانية وفي الوقت ذاته عدم السماح بوصولها إلى التنظيمات الإرهابية.

وفيما يتعلق بالعملية السياسية شدد الجانبان على أهمية احترام القواعد المرجعية لهذه العملية وخاصة لجهة رفض أي تدخل خارجي في عملها أو تحديد أي جداول زمنية مصطنعة.

وكان الدكتور سوسان التقى أمس مع الوفد الروسي برئاسة المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سورية الكسندر لافرينتييف وكان هناك اتفاق حول أهمية استمرار العمل في إطار مسار أستانا كما التقى مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سورية غير بيدرسون وجرى استعراض الأوضاع في سورية.

وبدأت في منتجع سوتشي الروسي المطل على البحر الأسود أمس أعمال اللقاء الدولي الخامس عشر ضمن صيغة أستانا حول سورية بمشاركة وفد الجمهورية العربية السورية ووفود البلدان الضامنة لعملية أستانا إضافة إلى ممثلين عن الدول التي تتمتع بصفة مراقب في عملية أستانا وهي العراق ولبنان والأردن وكذلك وفد الأمم المتحدة برئاسة بيدرسون.