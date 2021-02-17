حدوث عدة أعطال على الشبكة الكهربائية في درعا جراء الأحول الجوية السائدة

درعا-سانا

وقعت عدة أعطال على الشبكة الكهربائية في محافظة درعا اليوم نتيجة المنخفض الجوي الذي يؤثر على سورية حاليا.

وبين مدير عام شركة كهرباء درعا المهندس هاني المسالمة في تصريح لمراسلة سانا أن الأعطال توزعت على محطة الصنمين حيث تعطل مخرج بلدة دير العدس ومحطة الشيخ مسكين كما تعطل مخرجا اللجاة ومشروع الإرواء إلى جانب تعطل مخرج طريق ازرع في محطة الحراك.

وأوضح المسالمة أن عطلا وقع على مخرج درعا البلد تسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة مشيراً إلى أن الورشات تعمل على اصلاح الأعطال وسيعود التيار الكهربائي الى المناطق المذكورة خلال الساعات القليلة القادمة.