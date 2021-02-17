SCS-NET
الشريط الأخباري

بالصور.. الثلوج في السويداء

2021-02-17

اسماعيل زين الدين

ريف السويداء الشرقي

ثلوج شهبا

 

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2021, All Rights Reserved