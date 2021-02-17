بالصور.. الثلوج في السويداء

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
علماء وشخصيات بارزة: على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية استعادة مصداقيتها بعد التلاعب بحادثة دوما
2021-02-16
افتتاح اللقاء الدولي الـ 15 ضمن صيغة أستانا حول سورية في سوتشي
2021-02-16
سوسان يلتقي الوفد الروسي وبيدرسون في إطار لقاء سوتشي ضمن صيغة أستانا
2021-02-16
لافرنتييف: لقاء سوتشي يناقش مواصلة الحرب على الإرهاب وعودة اللاجئين السوريين
2021-02-16
بيدرسن: نأمل بتعاون مثمر بين موسكو وواشنطن لإيجاد حل سياسي للأزمة في سورية
2021-02-16
وزير الخارجية الطاجيكي: سورية مستعدة للمساعدة بإعادة عائلات الإرهابيين الطاجيك إلى بلادهم
2021-02-15
لافروف يناقش مع بيدرسن الخميس المقبل حل الأزمة في سورية
2021-02-15
محليات
حالة الطرق العامة صباح اليوم نتيجة الأحوال الجوية السائدة
2021-02-17
هطولات ثلجية في السويداء أعلاها بسماكة 15 سنتيمتراً في منطقة ضهر الجبل
2021-02-17
أمطار في أغلب المحافظات أغزرها 60 مم في عين حلاقيم بحماة
2021-02-17
انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة وثلوج فوق المناطق التي يزيد ارتفاعها على 800 متر
2021-02-17
وفاة شخص صدمته سيارة جنوب دمشق
2021-02-16
القبض على مروج مخدرات في حمص
2021-02-16
عشرات الضبوط التموينية في ريف دمشق وحماة واللاذقية
2021-02-16
رياضة
المتألق مبابي يسجل ثلاثية لسان جيرمان في فوز كبير على برشلونة
2021-02-16
ليفربول يصعق لايبزيج بهدفين وينهي مسلسل هزائمه
2021-02-16
ميسي يعادل رقم راؤول بتسجيل الأهداف في دوري أبطال أوروبا
2021-02-16
ليفاندوفسكي يتصدر قائمة المرشحين للفوز بجائزة الحذاء الذهبي الأوروبي
2021-02-16
رونالدو على أعتاب رقم قياسي جديد
2021-02-16
فوز الشرطة على الساحل في افتتاح الجولة السادسة عشرة من الدوري الممتاز لكرة القدم
2021-02-16
ديوكوفيتش يتأهل إلى نصف النهائي في بطولة استراليا للتنس
2021-02-16
اقتصاد
الذهب يهبط 1.7 بالمئة مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية
2021-02-16
بيع المازوت المخصص لري محصول القمح في المناطق المحررة من الإرهاب بإدلب
2021-02-16
بكلفة مليار و200 مليون ليرة… تأهيل محطة أبقار دير الزور
2021-02-16
زراعة دير الزور: واقع محصولي القمح والشعير جيد ولم تسجل أي إصابات حشرية
2021-02-16
غرام الذهب يرتفع 3 آلاف ليرة في السوق المحلية
2021-02-16
من الحقل إلى المصنع… مشروع وزارة الصناعة لتجاوز الحلقات الوسيطة
2021-02-16
زراعة الحسكة: بدء زراعة الغراس الحراجية والمثمرة لأول مرة منذ سبع سنوات
2021-02-16
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الشريط الأخباري
حالة الطرق العامة صباح اليوم نتيجة الأحوال الجوية السائدة
العاصفة الثلجية تغلق عدداً من الطرقات في ريف حماة الغربي والآليات الفنية تعمل على تأمين الحركة فيها
انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة وثلوج فوق المناطق التي يزيد ارتفاعها على 800 متر
تأجيل الامتحانات الجامعية المقررة اليوم وغداً في فرعي جامعة دمشق بالسويداء والقنيطرة بسبب الأحوال الجوية السائدة
مقتل مسلحين اثنين من ميليشيا (قسد) المدعومة أمريكياً بانفجار عبوة ناسفة شمال الرقة
الصحة: شفاء 72 شخصاُ وتسجيل 45 إصابة جديدة بكورونا ووفاة 3 حالات
علماء وشخصيات بارزة: على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية استعادة مصداقيتها بعد التلاعب بحادثة دوما
افتتاح اللقاء الدولي الـ 15 ضمن صيغة أستانا حول سورية في سوتشي
الهجمات ضد ميليشيا (قسد) متواصلة… ومقتل 3 منهم بريفي دير الزور والحسكة
لافرنتييف: لقاء سوتشي يناقش مواصلة الحرب على الإرهاب وعودة اللاجئين السوريين
بالصور.. الثلوج في السويداء
2021-02-17
اسماعيل زين الدين
ريف السويداء الشرقي
ثلوج شهبا
ثلوج
2021-02-17
ruaa
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ثلوج البعث -القنيطرة
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