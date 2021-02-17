تأجيل امتحانات فرع جامعة دمشق بالسويداء المقررة اليوم بسبب الأحوال الجوية السائدة

السويداء-سانا

أعلن فرع جامعة دمشق بالسويداء عن تأجيل الامتحانات الجامعية المقررة اليوم الأربعاء في جميع كلياته نظراً للأحوال الجوية السائدة.

وبينت رئيس فرع الاتحاد الوطني لطلبة سورية في السويداء وفاء العفلق لمراسل سانا أنه نظرا للحالة الجوية السائدة وتساقط الثلوج في العديد من مناطق المحافظة وانقطاع بعض الطرق فيها وحرصا على سلامة ومصلحة الطلبة تقرر تأجيل المواد الامتحانية المقررة اليوم في فرع جامعة دمشق بالسويداء على أن يتم إجراؤها بعد انتهاء الامتحانات حسب كل كلية.

ويضم فرع جامعة دمشق في السويداء كليات الفنون الثانية والهندسة الزراعية الثانية والآداب والعلوم الإنسانية الثانية والتربية الثانية والعلوم الرابعة والاقتصاد الرابعة والهندسة الميكانيكية والكهربائية الثانية.