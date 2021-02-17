المتألق مبابي يسجل ثلاثية لسان جيرمان في فوز كبير على برشلونة

برشلونة -سانا

أحرز كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان ثلاثة أهداف ليتغلب فريقه على غياب نيمار ويهزم مضيفه برشلونة 4-1 في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم والاقتراب من دور الثمانية اليوم.

ووضع ليونيل ميسي برشلونة في المقدمة من ركلة جزاء في الشوط الأول لكن مبابي أدرك التعادل لبطل فرنسا بعد تحكم رائع للكرة وتسديدة قوية من مدى قريب ليكمل تحركاً رائعاً للفريق ضم أيضاً ماركو فيراتي ولافين كورزاوا.

ووضع مبابي الذي لم يسجل في أدوار خروج المغلوب بدوري الأبطال لمدة عامين قبل اليوم سان جيرمان في المقدمة في الدقيقة الـ65 بينما استغل مويزي كين سوء رقابة وتمركز مدافعي برشلونة ليجعل النتيجة 3-2 بضربة رأس في الدقيقة الـ70.

وبدا مبابي الذي لا يشبع متعطشاً للمزيد من الأهداف بعد أن حرمه مارك أندريه تير شتيغن حارس برشلونة من هدفه الثالث لكنه أكمل ثلاثيته الشخصية في الدقيقة الـ85 بتسديدة متقنة سكنت الزاوية العليا للمرمى بعيداً عن الحارس الألماني.

وتجاوز برشلونة خسارته 4-صفر أمام باريس سان جيرمان في ذهاب دور الستة عشر عام 2017 بالفوز 6-1 على أرضه في العودة لكن النادي الكتالوني سيواجه مهمة شاقة أخرى عندما يزور ملعب بارك دي برينس في العاشر من الشهر المقبل.